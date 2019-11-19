Новый радиоприемник Ritmix RPR-202

19 ноября 2019, 13:15

Стильный и компактный радиоприемник Ritmix RPR-202 прямо сейчас доступен в красном и черном цветах эксклюзивно в МВидео и Эльдорадо.

Он сочетает в себе полный набор функций, необходимых для комфортного прослушивания радио и вашей любимой музыки. Корпус, элементы управления и внутреннее устройство произведены из качественных материалов и собраны профессионалами, чтобы конечный продукт мог служить вам максимально долго и дарить радость каждый раз, когда вы берете его в руки.Радиоприемник работает на трех диапазонах FM, AM и SW и отлично принимает эфирный сигнал, где бы вы ни находились, благодаря телескопической антенне, поворотной на 360°. Также есть возможность прослушивать вашу собственную подборку музыки или аудиокниг в формате mp3 с карт памяти micro SD, SD и USB накопителей. Подключив наушники, вы сможете комфортно погрузиться в прослушивание, не завися от окружающих и их музыкальных предпочтений.Для портативного автономного использования было предусмотрено несколько вариантов питания – надежный и емкий встроенный аккумулятор и специальный отсек для батареек – «бочонков» типа D (в комплект не входят, рекомендуем приобрести батарейки с самой «свежей» датой изготовления непосредственно перед их использованием). Вариант питания от электросети 220 В тоже присутствует – находясь дома или на даче, вы можете подключить радиоприёмник к розетке (шнур питания в комплекте) и не беспокоиться о том, что аккумулятор сядет в самый интересный момент радиопередачи.Помимо основного функционала, Ritmix RPR-202 оборудован встроенным фонарем высокой яркости и удобным съёмным ремнём для переноски на плече.