Новый Bluetooth-радиоприемник RPR-070 от Ritmix

13 декабря 2019, 14:15

Ассортимент Ritmix обновился радиоприёмником с поддержкой Bluetooth – моделью RPR-070 Gold.

Свежий взгляд на популярный ретро-стиль, лаконичные формы, благородные оттенки корпуса и элементов, аутентичная сетка, прикрывающая динамик, телескопическая антенна. Устройство выглядит очень стильно и создает особую атмосферу.



Радиоприемник работает в трех диапазонах радио (FM, СВ и КВ), отличается устойчивым приёмом радиосигнала и хорошим качеством звучания. Помимо приёма эфирных радиостанций, это устройство может воспроизводить мр3-файлы с карт памяти и USB флэш носителей. Также RPR-070 можно подключить как портативную акустическую колонку к Вашему телефону, планшету, плееру, ноутбуку и т.д. через линейный AUX-вход или через Bluetooth соединение.



Питание Ritmix RPR-070 Gold реализовано через стандартный разъём micro USB (кабель питания USB- micro USB есть в комплекте), также при подключении к источнику питания идёт зарядка встроенного Li-Ion аккумулятора (безопасного современного типа 18650). Зарядив аккумулятор, уютно располагайтесь в любимом кресле, на веранде или на балконе без привязки к электрической розетке – RPR-070 порадует Вас любимой музыкой, интересной аудиокнигой или популярной радиопередачей, работая несколько часов от заряженного аккумулятора.