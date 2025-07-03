Ritmix RPR-045 — радиоприёмник для пикника и дачи

3 июля 2025, 9:45

Новый Ritmix RPR-045 — это ответ. Ответ на вопрос, какой же портативный радиоприёмник выбрать для пикника и дачи.

Чтобы выглядел интересно, был компактным, мог работать от аккумулятора и от электросети, хорошо ловил радиоэфир и воспроизводил Bluetooth-аудио со смартфона. И вдобавок — чтобы стоил недорого. Ritmix RPR-045 как раз такой: у него есть всё перечисленное (и даже больше), а его ценник в районе 1500 рублей позволит не распечатывать копилку и не залезать в кредит.

Но ещё больше, чем цена, радует внешний вид Ritmix RPR-045. Корпус в ретро-стилистике, классическая и очень удобная складная ручка для переноски, декоративная решетка, защищающая динамик, четкая шкала и красивая крупная ручка настройки частот… Более того, производитель предлагает на выбор аж 6 цветовых сочетаний: классический бело-черный (молочного белого оттенка фронтальная панель и ручка, черные боковые грани) или один из 5 «вкусных» оттенков, включая лимонный, шоколадный, модный мятный, а также нежный сиреневый или романтичный лазурный. Радиоприёмник – аналоговый, 3-диапазонный: УКВ/FM (87,5–108 МГц), СВ/MW и КВ/SW. Для комфортного поиска станций предусмотрено крупное колесо и наглядная шкала, а уверенный приём радиоэфира обеспечивает поворотная телескопическая антенна. Но также у аппарата размером 182×161х74 мм и массой 600г есть модуль Bluetooth v5.4 для беспроводного воспроизведения звука со смартфона, есть порт USB-A для флешки и есть слот для карточки MicroSD. С накопителей обоих типов можно автономно слушать файлы MP3. И качество звука для большинства покупателей окажется приятным сюрпризом, учитывая невысокую цену устройства. Ведь Ritmix RPR-045 оснащён крупным динамиком 6 см и усилителем мощностью около 3 Вт. Вне дома аппарат может работать от внутреннего аккумулятора 1200 мА*ч типа 18650 (с возможностью его самостоятельной замены), либо от какого-нибудь пауэрбанка через кабель USB-C. В помещении же через этот порт можно не только заряжать батарею радиоприёмника, но и подавать в него питание на постоянной основе, используя любое доступное зарядное устройство от вашего телефона либо один из современных сетевых фильтров с выходами USB.