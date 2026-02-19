Радиоприемник Ritmix RPR-550 – ваш спутник для отдыха и путешествий

19 февраля 2026, 8:45

Радиоприёмник Ritmix RPR-550 создан для тех, кто подолгу бывает вдали от городского комфорта и от электророзеток.

Эта модель полностью автономна и надёжно работает в местах, где заканчивается цивилизация и начинаются приключения: – в горах, на сплавах, в походах, на рыбалке или просто где-нибудь на природе.



Ключевая особенность модели – продуманная система питания, поддерживающая длительное использование в автономном режиме. Радиоприёмник и поддерживает зарядку встроенного аккумулятора через современный разъём Type-C, и оснащён встроенной солнечной батареей, поверхность которой в сложенном виде надёжно защищена. В солнечный день устройство может зарядиться до 80 % всего за 3 часа. В модели используются два литиевых аккумулятора по 1800 мА·ч стандартного типа 18650 (идут в комплекте). Таким образом, суммарный запас энергии «на борту» достигает 3600 мА·ч, что нечасто встречается в радиоприемниках. Кроме того, питание от USB 5В позволяет подключить радиоприёмник и к автомобильной USB зарядке, и к любому мощному пауэрбанку, 10000 мА·ч, 20000 мА·ч или больше, продлив автономное использование на несколько дней вне зависимости от капризов погоды.Ritmix RPR-550 – это отличный звук в любом режиме! Модель принимает эфирные радиотрансляции в диапазонах FM, AM и SW. Настройка с помощью поворотной ручки делает поиск станций простым и интуитивно понятным. А если вам захочется послушать любимую музыку либо аудиокнигу, радиоприёмник можно переключить в режим MP3 плеера и воспроизвести файлы с USB-флешек и карт microSD. Также модель имеет встроенный Bluetooth, что дает возможность слушать плейлисты с телефона или планшета.

Встроенный фонарик и две съемные LED-лампы на длинном проводе с подвесом – это то, что нужно для отдыха с палатками, пикника или поздних разговоров у костра. А функция пауэрбанка позволяет подзарядить наушники, экшн-камеру, часы или сотовый телефон, чтобы не терять связь с цивилизацией и не пропадать с радаров окончательно.Прочный корпус и удобная ручка для переноски – неоспоримые преимущества для путешественников.