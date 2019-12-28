RPR-190 – новый четырех-диапазонный радиоприемник от Ritmix

28 декабря 2019, 10:45

Ritmix представляет новую модель радиоприёмника RPR-190 с широким диапазоном радиоволн (FM, AM, SW1 и SW2).

Отличный приём радиосигнала обеспечивает качественная телескопическая антенна, поворотная на 360°. Корпус имеет компактные размеры и возможность питания от двух батареек типа D (так называемых "бочонков"). Батарейки в комплект не включены из-за ограниченности их срока хранения, рекомендуем приобрести 2шт самой "свежей" даты изготовления непосредственно перед использованием. Радиоприемник не займет много пространства в сумке или рюкзаке, а встроенная ручка для переноски сделает прогулку комфортнее, если Вы решите отправиться налегке.RPR-190 может работать от электросети, кабель для подключения к розетке 220В входит в комплект, упакован под крышкой батарейного отсека. Для комфортного пользования были предусмотрены удобные колесики настройки радиоволны и громкости, частоты радиоволн обозначены крупным и четким шрифтом.Ritmix RPR-190 – отличный вариант компактного радиоприёмника для дома, для дачи, для путешествий.