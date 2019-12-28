Компактный радиоприемник от Ritmix RPR-155

28 декабря 2019, 12:15

В продажу поступил новый радиоприемник RPR-155, который удобно взять с собой в поездку или на прогулку благодаря компактным размерам, встроенному аккумулятору и удобному ремешку на запястье.

Устройство оснащено чувствительной телескопической антенной, отлично принимающей радиосигнал в двух диапазонах (ФМ и СВ). Помимо радиовещания, RPR-155 воспроизводит MP3-файлы с Micro SD карт памяти и с USB флеш памяти. Через аудиовход 3,5 мм можно подключить наушники и наслаждаться музыкой или прослушиванием аудиокниги в полном комфорте, независимо от обстановки.Радиоприемник может работать от встроенного Li-Ion аккумулятора (аккумулятор сменный, стандартного типа BL-5C), питание и зарядка реализованы через стандартный micro USB порт.Классический строгий дизайн, компактный корпус, возможность автономной работы и расширенный функционал делают новинку Ritmix RPR-155 отличным вариантом подарка для всех, кто любит путешествия и активный отдых.