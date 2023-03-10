Новая линейка цифровых радиоприёмников от Ritmix

10 марта 2023, 10:45

Бренд Ritmix представляет новую линейку цифровых радиоприёмников, в которую вошли три модели – RPR-001, RPR-002 и RPR-007.

Компактные и лёгкие радиоприёмники специально созданы для того, чтобы взять их в дорогу. Во всех моделях используется цифровой тюнер с автосканированием частот, работающий в FM-диапазоне 87,5 МГц – 108 МГц, информация о частоте отображается на цифровом LED-дисплее. Приёмники могут сохранять в памяти до 40 радиостанций. Вся линейка снабжена встроенным MP3-плеером, который может воспроизводить контент с карт MicroSD или USB-флэш. Плеер также поддерживает повтор музыкальных треков. Для прослушивания можно воспользоваться как встроенными динамиками, так и аудиовыходом 3,5 мм. Информация о воспроизводимых треках также выводится на LED-экране.

За питание приёмников во всех трех моделях отвечает съёмный аккумулятор ёмкостью 1200 мАч, но в модели RPR-007 таких аккумуляторов используется два, что обеспечивает этому устройству увеличенное в два раза время работы в сравнении с моделями аналогичного уровня. Такие аккумуляторы могут заряжаться как с помощью комплектного USB-кабеля, так и с помощью универсальных зарядных устройств для батарей этого формата.В RPR-001 и RPR-002 за качество радиосигнала отвечает телескопическая антенна, а в RPR-007 антенна реализована в виде ремешка для переноски, что делает этот приёмник удобным для карманного использования.При общей схожести устройств каждая модель имеет свои особенности. Например, RPR-002 способен выполнять роль беспроводной Bluetooth-акустики, а RPR-007 оснащён ярким светодиодным фонариком, который будет надежным помощником на даче или в дороге.