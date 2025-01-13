13 января 2025, 9:15

На рынке были представлены новые портативные пылесосы Ritmix - CVC-001, CVC-002, CVC-003, CVC-005, CVC-007, CVC-008, CVC-009.

Мощность и эффективность: каждый пылесос Ritmix обладает мощной силой всасывания и улучшенной стальной турбиной, которая позволяет быстро и эффективно проводить комплексную уборку дома и в автомобиле. Будь то шерсть домашних животных, пыль или мелкие крошки – Ritmix сделает вашу жизнь чище и комфортнее. А с 4 насадками вы сможете добраться даже до самых труднодоступных мест – насадки легко меняются и подходят для различных видов уборки. Также в комплекте идут моющиеся НЕРА фильтры – это безопасные современные фильтры для многоразового использования, которые задерживают до 99% пыли и грязи, и защищают от аллергенов!



Удобство в использовании: благодаря встроенному аккумулятору, которым оснащены все модели, кроме CVC-001, компактным размерам и легкому весу, уборка становится простой и комфортной. Забудьте о проводах и ограничениях – просто возьмите пылесос и приведите в порядок свой дом за считанные минуты!

Универсальность: пылесосы идеально подходят для сухой повседневной уборки в салоне авто, в офисе, в гараже, в бытовых помещениях и тд. А модель СVC-007 может убирать также и пролитые жидкости.