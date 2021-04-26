VC-020B и VC-020WB - новые роботы-пылесосы Ritmix

26 апреля 2021, 13:45

Компания Ritmix продолжает активно пополнять свой модельный ряд умных устройств для дома, и в этот раз мы с гордостью представляем новую линейку роботов-пылесосов - лучших борцов с уличной грязью.

Вся линейка отличается простотой и надежностью в использовании, все пылесосы поддерживают функцию влажной уборки, а модели VC-020B и VC-020WB укомплектованы специальной базой для автоматической зарядки пылесосов.Ritmix VC-010 - самый младший представитель линейки. Для пылесоса с двумя типами уборки (сухая и влажная) данная модель сохраняет отличную цену, доступную для большинства потребителей. Устройство способно работать от одного заряда аккумулятора до 1,5 часов, а площадь убираемой поверхности может достигать 90 м2.Но, если необходимо убрать еще большие площади – отличную службу сослужат Ritmix VC-020 и Ritmix VC-020B. Эти представители линейки уже способны прибрать квартиру вплоть до 120 м², а благодаря увеличенной емкости аккумулятора время работы этих моделей достигает 2 часов. Кроме того, повышенная мощность каждого из вышеупомянутых устройств позволит быстрее справиться с более сложными загрязнениями.В современном умном доме важна не только мощность или время работы пылесоса, но и его софт. И именно из-за этого отдельного внимания заслуживают флагманские представители линейки: VC-020W и VC-020WB. В них Ritmix приложили все усилия для создания ультимативного робота пылесоса с функцией поддержки голосовых ассистентов (в том числе Алисы). Установив бесплатное приложение Tuya Smart и зарегистрировав в нём учетную запись и Ваш пылесос, Вы получите простой и удобный доступ к удаленному управлению и отслеживанию пылесоса со смартфона или планшета. Вы сможете в любое удобное время, где бы Вы ни находились, удаленно запускать уборку или проверить статус домашнего помощника. Кроме того, в систему умного дома Tuya Smart можно самостоятельно и независимо, по мере появления у Вас потребности, добавлять разнообразные умные устройства: умные розетки, лампы, датчики движения, датчики открытия дверей и окон, датчики протечки воды, детекторы дыма, детекторы утечки бытового газа, камеры, увлажнители воздуха, обогреватели, кофеварки и многое другое. Не требуется никакого дополнительного устройства или отдельно покупаемой контрольной панели, ведь все устройства будут объединены в единую сеть при помощи удобного приложения. Единственное условие к добавляемым устройствам – способность напрямую подключаться по Wi-Fi к экосистеме Tuya Smart. Между добавленными в Ваше приложение устройствами можно самостоятельно задавать взаимосвязи, объединять в группы, создавать сценарии, что выведет уровень взаимодействия с умным домом на совершенно новый уровень.