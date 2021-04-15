Новые Wi-Fi-камеры Ritmix из экосистемы умного дома Tuya Smart

15 апреля 2021, 11:45

Весна всё активнее приходит на наши улицы, радуя обновлением природы после зимнего сна.

Ritmix рад представить новинки модельного ряда Wi-Fi камер, теперь - для быстро набирающей популярность экосистемы умного дома Tuya Smart: модель IPC-203-Tuya и модель IPC-220-Tuya. Обе имеют режимы дневной съёмки и ночной съемки с инфракрасной подсветкой с разрешением Full HD, переключение между режимами происходит автоматически по встроенному датчику освещенности. Запись может вестись непрерывно либо по сигналу датчика движения PIR - незванные гости не смогут проскользнуть незамеченными. Одновременно Вы получите уведомление на смартфон, а двусторонняя аудиосвязь камеры со смартфоном обеспечит Ваше незримое присутствие в любой тревожный момент. Видеосъемка может вестись как на Micro SD карту объемом до 128 Гб, так и сразу в облачное хранилище, по выбору пользователя.

Однако, в 2021 году от современной Wi-Fi камеры ожидают не только качественную видеосъемку, но и стильный дизайн в сочетании с удобством эксплуатации. Модель IPC-203-Tuya сочетает в себе все эти качества: легкий и компактный корпус не займет много места в офисе или детской, а удобное магнитное основание позволит с легкостью закрепить камеру на соответствующей поверхности даже при недостатке свободного пространства. Это удобное нововведение подкреплено и софтверной частью, ведь благодаря режиму «переворота картинки» видеозапись всегда будет на трансляции и просмотре в привычном виде, даже если камера закреплена «вверх ногами» на стеллаже или на потолке.



RitmixIPC-220-Tuya ыделяется возможностью поворачивать камеру из мобильного приложения, что отлично подойдет для проверки обстановки во всей большой комнате квартиры или офиса.



Конечно же, в современном умном доме большую роль играют не только сами умные устройства, но и мобильное приложение. Установив бесплатное приложение Tuya Smart и зарегистрировав в нём учетную запись и Вашу камеру, Вы получите простой и удобный доступ к удаленному управлению камерами со смартфона или планшета. Вы сможете в любое удобное время, где бы Вы ни находились, удаленно вести наблюдение за Вашим домом или офисом в режиме реального времени, либо просмотреть ранее сохраненные на карте памяти камеры видеозаписи. При подключении дополнительного пакета облачного сервиса (тестовый период предоставляется бесплатно на 14 дней) можно вести сохранение видео в облако для удаленного доступа и дополнительной безопасности. Быстро и просто сделать стоп-кадр важного или интересного момента и поделиться им по WhatsApp, WeChat, электронной почте, в социальной сети и т.п. Кроме того, в систему умного дома Tuya Smart можно самостоятельно и независимо, по мере появления у Вас потребности, добавлять разнообразные умные устройства: умные розетки, лампы, датчики движения, датчики открытия дверей и окон, датчики протечки воды, детекторы дыма, детекторы утечки бытового газа, умные пылесосы, увлажнители, обогреватели, кофеварки и многое другое. Не требуется никакого дополнительного устройства или отдельно покупаемой контрольной панели, ведь все устройства будут объединены в единую сеть удобным приложение. Единственное условие к добавляемым устройствам – способность напрямую подключаться по Wi-Fi к экосистеме Tuya Smart. Между добавленными в Ваше приложение устройствами можно самостоятельно задавать взаимосвязи, объединять в группы, создавать сценарии, что выведет уровень взаимодействия с умным домом на совершенно новый уровень.

Всегда приятно улучшать безопасность и комфорт своего дома, а вместе с новинками от компании Ritmix это можно делать не только эффективно, но и с недосягаемой ранее простотой. Установите любую из новых камер Ritmix, и Ваш умный дом обретёт свои глаза и уши!