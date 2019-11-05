Ritmix начинает продажи своих новых Wi-Fi - камер

5 ноября 2019, 11:45

Ritmix начинает продажу в России и странах СНГ устройств «умного дома», призванных сделать каждый наш день более удобным, комфортным и безопасным.

Камеры наблюдения с подключением по Wi-Fi — это современные функциональные устройства для удаленного круглосуточного наблюдения за домом, офисом, производственным помещением, магазином. Просты в самостоятельном подключении, все основные настройки предустановлены на фабрике, по вашему желанию индивидуально корректируются и легко управляются через мобильное приложение для смартфона или планшета. Модели Ritmix IPC-110 и Ritmix IPC-210 имеют встроенный Wi-Fi модуль, подключаются по беспроводному соединению к домашнему или офисному роутеру.

Запись видео на карту памяти ведется непрерывно циклически либо короткими видеороликами при обнаружении движения PIR датчиком камеры. Автоматическое переключение между режимом ночной съемки (с инфракрасной подсветкой) и режимом дневной съемки. Камерой можно удаленно управлять со смартфона или планшета – поворот объектива по горизонтали и по вертикали, приближение и удаление изображения (поддержка функционала PTZ). Также со смартфона или планшета, установив бесплатное приложение YCC365PLUS и зарегистрировав учетную запись и вашу камеру, можете в любое удобное время и где бы вы ни находились, удаленно вести наблюдение за вашим домом или офисом в режиме реального времени, либо просмотреть ранее сохраненные на карте памяти камеры видеозаписи. Также, при подключении дополнительного пакета облачного сервиса (тестовый период предоставляется бесплатно на 30 дней) можно вести сохранение видеозаписей в облако для удаленного доступа к ним. Удобно сделать стоп-кадр важного или интересного момента и поделиться им по WhatsApp, WeChat, электронной почте, в социальной сети и т.п.



Полезной особенностью IPC-110 и IPC-210 является поддержка режима Smart Track – поворот объектива камерой с авто отслеживание движущегося объекта. Вы можете также воспользоваться двусторонней аудио-связью с домом или офисом через приложение на смартфоне, камера имеет встроенный микрофон и динамик. Предусмотрен особый охранный режим - включение сирены камеры при обнаружении движения, а также настраиваемая отправка push сообщения на ваш смартфон.



Устройство надежно располагается на любой горизонтальной плоскости, также имеет на нижней части корпуса резьбу под стандартный штатив. Идущий в комплекте набор крепления позволит прочно закрепить камеру и на стене, и на потолке, а встроенная функция при необходимости перевернет изображение. Питание камеры реализовано через стандартный микро USB порт 5В, 1,5А. Кабель USB для подключения к питанию идет в комплекте, используйте ближайшую USB розетку или USB адаптер для подключения к сети. Для временной автономной работы (например, на даче или в поездках) можно использовать как источник питания мобильное зарядное устройство (powerbank).



Основное отличие моделей – в разрешении видеозаписи: Full HD 1080p для IPC-210 и HD 720p для IPC-110. Также старшая IPC-210 имеет две поворотные Wi-Fi антенны, для усиления Wi-Fi сигнала, что будет полезно при установке камеры в коттедже, квартире или офисе большой площади.