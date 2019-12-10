Официальный анонс Wi-Fi-фоторамки Ritmix RDF-1090

10 декабря 2019, 9:45

Среди новинок Ritmix для «Умного дома» - пополнение, мы начали продажи инновационной цифровой Wi-Fi фоторамки RDF-1090.

Её главная задача – дарить Вам и тем, кто Вам близок, любим и дорог, яркие эмоции от приятных воспоминаний.

Устройство работает на операционной системе Android 8.1 и оснащено встроенным Wi-Fi-модулем. Это позволяет, один раз подключив рамку к домашней Wi-Fi-сети и выбрав настройки, затем быстро, легко и удобно отправлять напрямую на RDF-1090 самые удачные фото или короткие видео со смартфона, планшета, из Вашего облачного хранилища (через бесплатное мобильное приложение). Также Вам доступна отправка фото с ноутбука, персонального компьютера, с подключенной к ним фотокамеры (через электронную почту на электронный адрес рамки). Ещё проще отправлять фото на рамку напрямую из социальных сетей Facebook и Twitter. Всё это можно делать удаленно, из другого города и из другой страны, где бы Вы ни находились, радуя своих родных и близких новыми удачными снимками.У нашей новинки большой сенсорный экран (диагональю 10,1 дюйма) и высококачественная матрица (IPS). Управляется рамка как сенсорно, через меню на экране, так и традиционно, кнопками на задней поверхности. Полученные фоторамкой новые фотографии автоматически подгружаются в слайд-шоу, которое стартует также автоматически при подключении рамки к питанию и Wi-Fi сети. Можно просматривать фотографии и видео в разрешении Full HD 1080p, настроить или отключить музыкальное сопровождение слайд-шоу, выбрать режим смены кадров. Изображение можно увеличивать, поворачивать и, при необходимости, подстраивать яркость, контраст и насыщенность цвета. Также можно активировать режим КАЛЕНДАРЬ или режим ЧАСЫ, выбрав стиль циферблата – классический, ретро, цифровой - по Вашему предпочтению. Доступен предустановленный модуль ПРОГНОЗ ПОГОДЫ, перед началом его использования просто укажите Ваш город в меню настройки – и прогноз погоды на экране рамки на ближайший день будет автоматически обновляться через интернет. За воспроизведение звука отвечают два высококачественных динамика по 2W, также есть линейный выход с аудиоразъемом 3,5 мм для подключения наушников.RDF-1090 имеет встроенную память 1Gb + 16Gb, используемую для получения и хранения рамкой фото, аудио и видео файлов. Мы оставили в новинке и традиционные разъёмы для подключения внешних носителей памяти – USB флешек и SD карт.Хочется отметить универсальность размещения RDF-1090 – благодаря съёмной гибкой подставке, фоторамку можно расположить и горизонтально, и вертикально, на столе или полке, и на стене.