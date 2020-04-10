Цифровая фоторамка Ritmix RDF-881 уже в продаже

10 апреля 2020, 12:15

Цифровая фоторамка – это отличный способ делится памятными моментами в современном диджитал формате.

Ritmix представляет новую модель фоторамки — RDF-881, которая уже поступила в продажу.

Ritmix RDF-881 имеет лаконичный дизайн корпуса, который изготовлен из светло-серого металла. Новинка оснащена 8-дюймовым ЖК-дисплеем, который позволяет просматривать фото в режиме слайд-шоу, в том числе с музыкальным сопровождением, и видео в разрешении FULL HD 1080p. Устройство имеет входы для карт памяти SD/SDHC/MMC (поддерживаются карты до 32 Гб), а также USB 2.0 для подключения USB флэш носителей (привычных всем USB флешек до 32 Гб либо внешних жестких дисков, поддерживается до 512 Гб).Фоторамка поддерживает множество современных форматов изображений, аудио и видео, поэтому Вы можете быть уверенными, что проблем с воспроизведением файлов не возникнет. Установите режим слайд-шоу, выберите по вашему вкусу режим смены кадра и длительность демонстрации кадра на экране, задайте по желанию фоновую музыку, увеличивайте, поворачивайте и настраивайте яркость, контрастность и насыщенность цветов изображений, как вам больше нравится.Фоторамку можно как закрепить на стене, так и разместить на горизонтальной поверхности с помощью компактной съемной подставки. Управление очень простое и удобное, оно осуществляется с помощью пульта ДУ либо кнопками на корпусе рамки. А встроенные часы, календарь и будильник делают Ritmix RDF-881 функциональным и полезным устройством. Рамка будет полезным приобретением в любом современном доме, а также отличным вариантом подарка вашим любимым и близким. Тонкий корпус, компактные размеры и плоская упаковка – ваш подарок будет удобно доставить адресату при онлайн заказе.