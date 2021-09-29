Диджитал-маркетинг для бизнеса - это нужно или необходимо?

29 сентября 2021, 12:45

Что из себя представляет цифровой и диджитал маркетинг

На фоне бурного развитие электронной коммерции и веб-программирования традиционный маркетинг стал получать новые вариации. Кто-то делает акцент на современности маркетинга, кто-то фокусирует внимание на оцифровывании всей информации. Все эти взгляды в какой-то мере правдивы, но не отображают все суть сферы деятельности. Для начинающих в этой нише эти все понятия могут показаться одним и тем же, только звучат по-разному. Попробуем коротко и на понятном языке объяснить значение “интернет-маркетинга” и его наследника “диджитал-маркетинга”.

Диджитал-маркетинг — это общее понятие маркетинговых действий с услугами или товарами, для реализации которых задействованы цифровые каналы для продвижения, привлечения клиентов и их удержания. Сюда относятся как рекламные баннеры на сайтах, так и интеграция с youtube-блогером. Таким образом, взяв за основу интернет-маркетинг и добавив новые методы продвижения (в том числе оффлайн), получился комплексный и универсальный диджитал-маркетинг.

Главные преимущества и недостатки digital marketing над традиционным



Как бы не восхваляли эволюцию маркетинга в диджитал, все равно существуют недостатки. Но благо, что их меньше и они не столь существенны, чем плюсы.



Преимущества:



Открыты большие возможности для контакта с целевой аудиторией. Огромную силу продвижение имеют социальные сети, которые сейчас бьют все рекорды по времени использования в сутки. Именно здесь есть достаточно вариантов продвижения: платная реклама, полезный контент, лайфстайл-блоггинг, коммерческие кампании и т.д.

Вы четко целитесь на нужную вам аудиторию. Исходя из специфики вашего продукта или услуги, вы с легкостью можете сформировать один/несколько портретов ЦА. Исходя их характеристик вы настраиваете рекламные кампейны, находите изъяны и вносите изменения. Сейчас с нуля открыть магазин в Инстаграме проще и эффективнее, чем создавать отдельный сайт.

Легко понять (не) эффективность кампании. Для диджитала уместно сказать “больше знаешь - крепче спишь”. И так оно есть, ведь глубокие аналитические данные по активностям дают четкую картинку всей рекламной кампании. Вместе с ней вы меньше рискуете, меньше сливаете бюджет, меньше нервничаете.

Недостатки:



Уже все слегка поднадоела цифровая реклама. Вот вы решили пройтись по новостной ленте в фейсбуке или инстаграме. Вы ищете фото своих друзей, воспоминания близких, но чуть-ли не через каждый пост вам вылетает рекламная публикация. Хуже всего, что она не соответствует вашим интересам и несет нерелевантную информацию

Попробуйте успеть за его развитием. Это именно та сфера, которая не терпит застоя или устаревших методов. Диджитал-маркетологи находятся в постоянном обучении : то вышло обновление для Facebook Ads, то обновился инструментарий для Tilda и т.д. Для того, чтобы оперативно и эффективно подтянуть знания из диджитал маркетинга, специалисты проходят обучающие курсы в IT-школах. Лучшие из них находятся в Киеве, Львове, Харькове.

Не дает стабильного результата. Вся польза от баннеров, контент-планов, челленджей имеет непостоянный характер. Сегодня эти активности привели 20 новых заказов, а на следующей неделе штук 5. Аудитория становится все требовательнее, и на это влияют такие факторы: высокая конкуренция, развитие креативной индустрии. Маркетинг-специалист должен быть гибким в своей работе, или же его ждут только утешительные призы.



Проходим курсы интернет маркетинга в DAN.IT с дальнейшим трудоустройством

Как уже упоминали, что диджитал-маркетолог никогда не останавливается в своем развитии. Он либо проходит онлайн-марафоны, лекции, вебинары, либо проходит оффлайн обучение цифровому маркетингу. DAN.IT Education, киевский IT-колледж, уже четвертый год предоставляет профильное образование по диджитал-маркетингу. Их курс включает 200 часов реальной практики над фактическими задачами. Весь набор этих задач создается опытными представителями сферы маркетинга из лучших компаний страны. Именно такой подход позволяет колледжу занимать высокое положение в среде IT-образования. Почему?

Все потому что программа курса от DAN.IT базируется на работающих кейсах и соответствует последним тенденциям рынка. Здесь студенты могут с нуля освоить дисциплину и получить востребованную профессию. Вот основные навыки, которым обучают на курсе: формирование маркетинговой стратегии, ведение социальных сетей, администрирование сайта, SEO=продвижение, Google Ads и Analytics.



По окончанию обучения вы сможете работать как в отделе маркетинга в компании, так и в маркетинговом агентстве. Этому поспособствует тот факт, что вы станете full stack digital-маркетологом после завершения обучения в DAN.IT. На рынке спрос на таких специалистов достаточно высок, поэтому оффер вы получите незамедлительно.