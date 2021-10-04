Власний Рахунок – первый диджитал банк в украинском ритейле

4 октября 2021, 9:45

Fozzy Group вместе с Банком Восток и Mastercard запустили первый в Украине диджитал банк в ритейле – Банк Власний Рахунок. За расчеты платежной картой банка гости будут получать баллы, которые потом можно будет использовать в супермаркетах сетей «Сильпо» и Le Silpo. Оформить карту Банка Власний Рахунок можно через мобильное приложение, причем как физическую, так и диджитал. Карты Банка Власний Рахунок выпускаются эксклюзивно на базе платежной системы Mastercard.

«Мы стали первым банком, который дарит радость. Это то, к чему мы стремимся, и то, чем надеемся отличаться от коллег на рынке. Наша сила в программе лояльности «Власний Рахунок», а также в добавлении эмоциональных сладостей в банкинг. Когда гость нашел баг или получил отрицательный опыт, то как сорри-бонус мы дарим плюшку с сахаром в «Сильпо». Или, когда гость не пользуется бесплатными переводами в приложении, то мы предлагаем попробовать, и в благодарность подарим мороженое. – рассказывает Кристина Кармазина, «двигатель» Банка Власний Рахунок. – Наших пользователей мы называем гостями, потому что очень рады их видеть. А еще это формирует заботливое отношение к людям».

«Современная жизнь требует от банков смелых решений, поэтому совместно с Fozzy Group и Mastercard мы делаем еще один шаг навстречу новым технологиям и дистанционному обслуживанию. Мы рады представить украинцам новый диджитальный банк – Банк Власний Рахунок. Это первая в Украине интеграция в банкинг программы лояльности одного из ведущих украинских ритейлеров Fozzy Group. Банк Власний Рахунок удобный и простой в использовании, к тому же, пополнять карту без комиссии можно будет на любой из касс «Сильпо» и в почтовых отделениях Justin. Сегодня программой лояльности «Власний Рахунок» уже пользуются более 14 млн гостей «Сильпо», а значит мы на правильном пути, и этот уникальный проект точно заинтересует украинцев», – подчеркивает Лия Мороховская, заместитель председателя правления Банка Восток по розничному бизнесу.

«Украинский рынок открыт для платежных инноваций, а сами украинцы проявляют большую заинтересованность в новых cashless решениях. Мы рады вместе с партнерами Fozzy Group и Банк Восток представить новый концепт в Украине – первый цифровой банк в ритейле, в эксклюзивном сотрудничестве с Mastercard. Согласно исследованию MasterIndex 2021, 53% украинцев готовы полностью перейти на диджитал-банкинг. Следовательно, карта Mastercard от Банка Власний Рахунок отвечает этому спросу: это одновременно и удобный, трендовый и безопасный платежный инструмент, и доступ к исключительным предложениям одной из крупнейших торговых сетей страны», – комментирует Анна Онищенко, вицепрезидентка по работе с клиентами Mastercard в Украине и Молдове.