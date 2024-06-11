bunq – перший банк в Європі, який почав використовувати ШІ з Mastercard

11 июня 2024, 11:15

Другий за величиною необанк в Європі bunq у співпраці з Mastercard надасть 12,5 млн користувачам по всій Європі повний доступ до перегляду їхніх фінансових операцій.



Це стало можливим завдяки використанню платформи Mastercard Open Banking, яка дозволяє користувачам додавати рахунки з будь-якого банку до свого додатка bunq.

Завдяки цій інтеграції користувачі bunq тепер можуть отримувати інформацію про витрати з усіх своїх банківських рахунків безпосередньо в додатку bunq, що забезпечує можливість ефективніше управляти своїми коштами і планувати наперед. Покращуючи користувацький досвід, провідний у світі фінансовий ШІ-асистент Finn від bunq доповнить цю інформацію даними про транзакції з інших банків. Наприклад, користувачі можуть попросити ШІ-асистента надати повний огляд витрат на подорожі за останній рік, і він відобразить дані про транзакції, пов'язані з подорожами — як від bunq, так і від інших банків. Таким чином, bunq став першим банком у Європі, який використає штучний інтелект у відкритому банкінгу.Bunq відзначає стрімке зростання залученості користувачів завдяки відкритому банкінгу: майже 40% опитаних необанком клієнтів повідомили, що стали частіше використовувати застосунок протягом двох тижнів після запуску. Оскільки все більше жителів Європи віддають перевагу мати більш ніж один банківський рахунок, нові функції полегшують управління кількома рахунками та сприяють популяризації відкритого банкінгу серед користувачів bunq по всій Європі.«Наші користувачі живуть життям без бар’єрів, легко поєднуючи дім, роботу та подорожі», — зазначає Б'янка Зварт, керівниця з персоналу bunq. «Ми створили застосунок bunq, врахуючи стиль життя наших користувачів, і це партнерство робить його ще кращим: поєднання Mastercard Open Banking з провідною світовою платформою штучного інтелекту bunq відкриває безмежні можливості для покращення клієнтського досвіду».«Ми раді підтримати такий провідний необанк як bunq, оскільки він є чудовим прикладом того, як численні переваги відкритого банкінгу та штучного інтелекту здатні забезпечити винятковий користувацький досвід. Ця співпраця демонструє нашу потужну платформу та присутність по всій Європі, а також можливості для масштабування завдяки нашій глобальній мережі відкритого банкінгу», — сказав Барт Віллерт, виконавчий віцепрезидент з міжнародного відкритого банкінгу Mastercard.Наразі функції відкритого банкінгу для користувачів bunq доступні в Нідерландах, Франції та Німеччині, і надалі вони будуть масштабуватися Європою. bunq та Mastercard оголосили про партнерство на провідній європейській події Money 20/20 в Амстердамі.