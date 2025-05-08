Страховка авто в Європі: що треба знати, щоб не отримати штраф

8 мая 2025, 12:15

Плануєш подорож чи переїзд до ЄС на власному авто? Ось основне про автострахування в Європі, що допоможе уникнути проблем на дорозі:

Обовʼязкова «автоцивілка» — необхідний мінімум.

У кожній країні ЄС водій повинен мати обов’язкову страховку цивільної відповідальності (OC / MTPL). Вона покриває збитки, завдані третім особам у разі ДТП.



«Зелена картка».

Якщо твоє авто зареєстроване в Україні чи іншій країні поза ЄС — тобі потрібна зелена картка. Вона діє в більшості країн Європи й підтверджує наявність мінімального страхового покриття.



Повна страховка (КАСКО) — опціонально, але рекомендовано.

КАСКО (страхування власного авто) не є обов’язковим, але покриє збитки в разі аварії, викрадення, стихійного лиха або вандалізму. Особливо актуально для нових або цінних авто.



Без страховки — великі штрафи.

У Німеччині, Франції, Польщі та інших країнах відсутність обов’язкової страховки — це порушення закону. Штрафи можуть сягати кількох тисяч євро, плюс — евакуація авто.



Страховка перевіряється автоматично.

У деяких країнах поліція або прикордонники можуть перевірити чинність страховки через базу — навіть без зупинки авто (наприклад, у Польщі чи Німеччині).



Перед подорожжю перевір, чи твоя страховка діє в усіх країнах маршруту. А якою страховкою ви користуєтесь? Діліться в коментарях.