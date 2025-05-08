Страховка авто в Європі: що треба знати, щоб не отримати штраф

Плануєш подорож чи переїзд до ЄС на власному авто? Ось основне про автострахування в Європі, що допоможе уникнути проблем на дорозі:
Обовʼязкова «автоцивілка» — необхідний мінімум.
У кожній країні ЄС водій повинен мати обов’язкову страховку цивільної відповідальності (OC / MTPL). Вона покриває збитки, завдані третім особам у разі ДТП.
«Зелена картка».
Якщо твоє авто зареєстроване в Україні чи іншій країні поза ЄС — тобі потрібна зелена картка. Вона діє в більшості країн Європи й підтверджує наявність мінімального страхового покриття.
Повна страховка (КАСКО) — опціонально, але рекомендовано.
КАСКО (страхування власного авто) не є обов’язковим, але покриє збитки в разі аварії, викрадення, стихійного лиха або вандалізму. Особливо актуально для нових або цінних авто.
Без страховки — великі штрафи.
У Німеччині, Франції, Польщі та інших країнах відсутність обов’язкової страховки — це порушення закону. Штрафи можуть сягати кількох тисяч євро, плюс — евакуація авто.
Страховка перевіряється автоматично.
У деяких країнах поліція або прикордонники можуть перевірити чинність страховки через базу — навіть без зупинки авто (наприклад, у Польщі чи Німеччині).
Перед подорожжю перевір, чи твоя страховка діє в усіх країнах маршруту. А якою страховкою ви користуєтесь? Діліться в коментарях.