7 гірких розчарувань після покупки дешевого смартфона — і як їх уникнути

27 мая 2025, 10:20

Дешевий смартфон — це ще не вирок. Так, є висока ймовірність знайти відвертий мотлох, але навіть серед бюджетних смартфонів до 7000 грн є приємні винятки: 256 ГБ пам’яті, камера з оптичною стабілізацією, відео з частотою 60 fps, зарядка 67 Вт та процесор, що легко тягне PUBG.

Але саме в цьому сегменті ми найчастіше припускаємося помилок. Через маркетинг, красиві коробки, "108 Мп" та "200-ядерні чипи"... Щоб не пошкодувати після покупки, варто знати, на що звертати увагу.

"108 Мп", "AI-камера", "HDR" — звучить красиво, але часто це дешеві сенсори від Omnivision чи GalaxyCore з мізерною світлочутливістю. Вас можуть чекати типові проблеми: знімки нечіткі, кольори тьмяні, шум у темряві, відео максимум 1080p/30 fps, немає стабілізації, автофокус "плаває"…

Мінімум, що треба шукати:

сенсори від Sony або Samsung

PDAF автофокус

якісна електронна стабілізація (EIS), в ідеалі — оптична стабілізація (OIS)

відео 60 fps

Смартфони без захисного скла Gorilla Glass швидко дряпаються. А ще — одне падіння, і привіт, тріщина. Немає захисту за стандартом IP? Пил і волога зроблять свою роботу.

Шукайте захисне скло «з коробки», Gorilla Glass 3 або краще. Також потрібен захист хоча б від бризок і пилу — IP54/IP64.

Навіть із нормальним чипом телефон може гальмувати — через повільне сховище eMMC 5.1. Застосунки запускаються довго, копіювання файлів триває годинами.

Шукайте стандарт сховища UFS 2.1 або 2.2. Швидше працюватиме все: від встановлення апдейтів до запуску вимогливих додатків.

Один динамік звучатиме плоско й глухо. Для відео, ігор чи музики — сумнівне задоволення. Обирайте моделі зі стереодинаміками.

Багато хто дивиться лише на обсяг оперативної пам’яті, забуваючи, що саме процесор визначає комфортне користування. Helio G37, G80, G85, G95 — вже застарілі й гальмують навіть у стандартних задачах.

Якщо ваш бюджет дуже обмежений, рекомендуємо звертати увагу мінімум на такі моделі чипів:

• Helio G99 / G99 Ultra• MediaTek Helio G100• Dimensity 7020 / 7025

Продуктивність, звісно, тут не флагманська, зате вони стабільні й енергоефективні. І в AnTuTu набирають біля 400–500 тис. балів.

Вам намагатимуться продати швидку зарядку в телефоні, але з потужністю 15 Вт. Не варто дивуватись, що замість повної зарядки за годину доведеться чекати цілих три.

Звертайте увагу на потужність зарядного пристрою від 33 Вт і більше (до 60% за півгодини), оптимально — 67 Вт. Так ви отримаєте повний заряд лише за ~45 хв.

У 2025 році роздільна здатність HD (1600×720) — це вже сором. Шрифт розмитий, відео "мильне", деталі — нечіткі. А пікова яскравість у 400–500 ніт робить смартфон майже непридатним для вулиці.

Орієнтуйтесь на Full HD+ і яскравість від 600 кд/м2.

І наприкінці — коротко про важливі дрібниці, які нині зустрічаються не так часто:

— зручніше на практиці, ніж під екраном;— якщо використовуєте дротові навушники;— стане в пригоді при нестачі пам’яті;— якщо очі чутливі до ШІМ-мерехтіння AMOLED.

Дрібниці вирішують усе. Саме вони відрізняють гаджет, яким користуєшся із задоволенням, від того, який дратує з першого дня.

І головне: не ведіться на гасла. Орієнтуйтеся на реальні потреби, а не на цифри на коробці.