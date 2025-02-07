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7 февраля 2025, 13:15

У "Дії" з’явилася купівля-продаж авто через AUTO .RIA

Оформити зміну власника можна лише один раз на рік, щоб уникнути масових перепродажів і не дати перекупам заробляти на цій послузі.


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