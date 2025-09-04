5 ресурсів для планування подорожей

4 сентября 2025, 10:15

Збираєтесь у поїздку? Ці сервіси зекономлять час і допоможуть уникнути сюрпризів.

• Google Flights – швидкий пошук авіаквитків із зручними фільтрами та календарем цін.• Skyscanner – порівняння авіа, готелів і авто напрокат в одному місці.• Rome2Rio – показує, як дістатися з точки А в точку Б усіма можливими способами (літак, потяг, автобус, паром).• Booking.com – класика для бронювання житла будь-якого формату.• Tripadvisor – відгуки про готелі, ресторани, екскурсії й готові маршрути від мандрівників.