5 ресурсів для планування подорожей

Збираєтесь у поїздку? Ці сервіси зекономлять час і допоможуть уникнути сюрпризів.
• Google Flights – швидкий пошук авіаквитків із зручними фільтрами та календарем цін.
• Skyscanner – порівняння авіа, готелів і авто напрокат в одному місці.
• Rome2Rio – показує, як дістатися з точки А в точку Б усіма можливими способами (літак, потяг, автобус, паром).
• Booking.com – класика для бронювання житла будь-якого формату.
• Tripadvisor – відгуки про готелі, ресторани, екскурсії й готові маршрути від мандрівників.