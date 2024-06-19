В Україні зростуть виплати з автострахування

19 июня 2024, 11:45

Президент підписав закон щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Відповідно до нього, буде:

поступове підвищення максимальних розмірів страхової виплати до рівня ЄС;

гарантійні виплати постраждалим особам за страховиків-банкрутів до 90 днів ;

пряме врегулювання у всіх випадках ДТП , в яких збитки завдано лише транспортному засобу, що дозволить потерпілому звертатися за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватця не застраховано;

розширення застосування "європротоколу" - оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції.