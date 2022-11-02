Конкуренція штовхає страхові компанії до використання цифрових технологій

2 ноября 2022, 15:15

Компанії, які надають послуги медичного страхування в Україні, мають враховувати сучасні технологічні тренди та робити ставку на розвиток і застосування інновацій для того, щоб збільшити рівень задоволеності клієнтів та не втратити позиції на ринку.



Ще кілька років тому українці частіше сподівалися на “авось пронесе” і мало цікавилися питаннями медичного страхування. Застраховані були менше 5% громадян. При чому 95% з них оформили страхування через організації, в яких працюють, в рамках соцпакету.

Все змінила пандемія COVID. Піклуючись про власне здоров’я, усе більше людей та компаній на питання: «Мати чи не мати поліс?» схиляються до однозначної відповіді: «Мати!». В Україні валові страхові премії сегменту добровільного медичного страхування за 2016-2021 роки зросли у 4 рази: з 2 355 млн грн у 2016 році до 9 369 млн грн у 2021-му. Частка медичного страхування у системі страхового ринку зросла з 6,7% у 2016 році до 19,1% у 2021 році. Насправді, це шалені темпи. І позитивні показники демонструють здебільшого компанії, які впроваджують у свою діяльність технологічні рішення, які роблять процес взаємодії страхової компанії, лікаря, пацієнта та аптеки більш ефективним і зручним для всіх учасників.

Раніше все відбувалося наступним чином: лікар встановлював діагноз та призначав лікування застрахованому пацієнту, який до нього звернувся за направленням від страхової. Потім він підтверджував страховій діагноз та необхідні для лікування медикаменти, а та, в свою чергу, починала у ручному режимі шукати, де ці препарати можна придбати і шляхи їх доставки. Liki24.com розробили спеціальне програмне забезпечення, яке агрегує дані всіх аптек, які є на ринку та співпрацюють зі страховими компаніями. У той момент, коли лікар повідомляє у страхову діагноз та призначені ліки, менеджер страхової відразу бачить на мапі, в яких аптеках є в наявності все необхідне, може порівняти ціни і автоматично зробити резервування або замовити доставку.



«Таким чином ми допомагаємо вирішити дві основні проблеми: по-перше, ми на 80% зменшили час обробки заявки (з 20-25 хвилин до 2-3), і по-друге, ми дозволили страховим на 5-10% зменшити вартість ліків, яку вони відшкодовують своїм клієнтам. Якщо враховувати, що зазвичай замовлення не дешеві – 1000 гривень і більше, то на виході це великі суми і колосальна економія. Але головне – це збільшення рівня задоволеності клієнтів страхової, яким не доводиться втрачати купу часу на очікування, поки страхова знайде аптеку та ліки», – відзначає співзасновник та CEO Liki24.com Антон Авринський.



«Ми співпрацюємо з Liki24 з 2019 року. Те, що починалося, як експеримент, стало дуже цінним та корисним рішенням. Зараз понад 70 % замовлень ліків для наших клієнтів ми проводимо через цю платформу. Крім очевидних плюсів, як-то заощадження часу та грошей, ми отримали додатковий бонус – підвищення рівня задоволеності наших клієнтів. А це для нас головне, адже ми дбаємо про кожного з наших більш ніж 70 000 клієнтів застрахованих по ДМС» – коментує Заступниця Голови Правління Страхової компанії УНІКА та УНІКА Життя Олена Маркова .