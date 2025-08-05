Чому авто з України можуть не пропустити на кордоні з Румунією?

Останнім часом на пунктах пропуску до Румунії фіксують випадки, коли українські авто розвертають назад. Причини найчастіше такі:
1. Неправильне або відсутнє страхування (Зелена карта)
– Перевіряють наявність та дійсність полісу. Якщо немає або є помилки — розворот.
2. Проблеми з документами
– Відсутність техпаспорта, довіреності, або дані не збігаються.
3. Перевищення дозволеного терміну перебування авто за кордоном
– Якщо виїжджаєте повторно, а попередні строки порушено — можуть не впустити.
4. Підозра, що авто призначене для продажу
– Якщо автомобіль виглядає як для продажу, митники можуть запідозрити комерційну мету й не дозволити в’їзд без розмитнення.
5. Технічний стан авто
– У деяких випадках можуть зупинити авто з явними несправностями або проблемами з номерними знаками.