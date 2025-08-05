Чому авто з України можуть не пропустити на кордоні з Румунією?

5 августа 2025, 15:15

Останнім часом на пунктах пропуску до Румунії фіксують випадки, коли українські авто розвертають назад. Причини найчастіше такі:

1. Неправильне або відсутнє страхування (Зелена карта)

– Перевіряють наявність та дійсність полісу. Якщо немає або є помилки — розворот.

2. Проблеми з документами

– Відсутність техпаспорта, довіреності, або дані не збігаються.

3. Перевищення дозволеного терміну перебування авто за кордоном

– Якщо виїжджаєте повторно, а попередні строки порушено — можуть не впустити.

4. Підозра, що авто призначене для продажу

– Якщо автомобіль виглядає як для продажу, митники можуть запідозрити комерційну мету й не дозволити в’їзд без розмитнення.

5. Технічний стан авто

– У деяких випадках можуть зупинити авто з явними несправностями або проблемами з номерними знаками.