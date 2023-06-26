Нова пошта вийшла на ринок Румунії

26 июня 2023, 12:45

Це перша країна, у якій компанія почала надавати послуги із доставки в Україну та у Молдову. Термін доставки із Румунії в Україну — від 5 днів, а між Румунією і Молдовою — від 3 днів.



«Румунія стала 4 країною ЄС, де відкрились відділення Nova Post, щоб дати можливість українцям та молдованам, які проживають у Румунії, швидко отримувати посилки від рідних із дому та підтримувати один одного навіть на відстані. Окрім того, ми допомагаємо місцевому бізнесу вийти на український ринок, де на них чекають 30 млн активних споживачів, а для українських підприємців - це потужний стимул масштабувати свій бізнес і швидко доставляти товари клієнтам в Румунії та Молдові», — розповів Володимир Поперешнюк, співзасновник Нової пошти.

Відділення Nova Post відкрито у Бухаресті за адресою B-dul Unirii 47 A, Sector 3. Це поштове відділення, у якому можна отримувати та відправляти документи і посилки до 30 кг. Воно працюватиме з понеділка по суботу.Поважними гостями на відкритті відділення стали Лючія Мурса, радник по економічних та комерційних справах від посольства Республіки Молдови в Румунії та Надзвичайний і Повноважний Посол України у Румунії Ігор Прокопчук. Вони першими відправили листівки в Україну.«Відкриваючи сьогодні це перше відділення Nova Post у Румунії, я б хотів віддати належне усім українським підприємцям, які, попри усі виклики війни, невпинно рухаються вперед. Вони продемонстрували неймовірну стійкість, пристосовуючись до надскладних обставин, і не лише вижили, а й знайшли можливості для зростання. Для мене цей момент символізує ще один крок у нашому зближенні з Румунією, яка вже дуже давно є нашим партнером в усіх сферах культурного, соціального та бізнес-життя. Переконаний, що завдяки зусиллям таких успішних підприємств, як Nova Post, Україна стрімко наближує довгоочікувану мить перемоги. Закликаю румунський бізнес підтримувати ці зусилля партнерством та плідною співпрацею», — сказав Ігор Прокопчук, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Румунії.До 16 липня на доставку з Румунії в Україну діє спеціальний промокод зі знижкою -50%. Отримати промокод може кожен клієнт.Вартість доставки з Україну в Румунію:- Документи - 250 грн- Посилки до 2 кг - 400 грн- Посилки до 10 кг - 600 грн- Посилки до 30 кг - 1200 грнНагадуємо, що Нова пошта вже працює у Польщі, Литві, Чехії та Молдові. На черзі відкриття відділень у Німеччині.