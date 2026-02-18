Нова пошта розпочала партнерство з UPS для доставки з США в Україну

Відправити документи чи посилки до 30 кг з США в Україну можна швидко з понад 6000 партнерських пунктів UPS Store, розташованих по всій країні.
Обрати найближчу точку сервісу можна на сайті чи в мобільному застосунку Нової пошти.
Америка стала 17-ою країною за межами України, де запрацювала Нова пошта. Термін доставки в Україну — від 7-ми днів.
Як відправити Новою поштою посилку з США:
Зареєструйтесь на сайті і отримайте 15% знижку на доставку
Створіть міжнародне відправлення онлайн через мобільний застосунок або сайт
Здійсніть оплату зручним для вас способом
Отримайте унікальний QR-код
Запакуйте відправлення і принесіть в UPS Store
Покажіть оператору QR-код і передайте посилку.
Важливо зауважити, страхування включено у вартість для посилок до 150 доларів. Для відправлень понад 150 доларів передбачена мінімальна комісія 0,5 %. У випадку форс-мажора, компанія поверне відправнику оціночну вартість відправлення в повному обсязі.
Вартість доставки з США в Україну складає:
документи та посилки до 1 кг — $25
посилки до 2 кг – $30
посилки до 5 кг – $50
посилки до 10 кг – $80
посилки до 20 кг – $150
посилки до 30 кг– $200
«Ми зробили наступний крок в розвитку присутності на ринку США – розпочали доставку відправлень в Україну у партнерстві з UPS, одним з беззаперечних лідерів логістичного ринку країни. При цьому, як і всі інші продукти Нової пошти, він реалізує стратегію FAST, EASY, SAFE.
Це партнерство – стратегічний крок, який дозволяє нам гнучко реагувати на потреби клієнтів, міцніше закріпитися на великому міжнародному ринку та створити основу для подальшого розвитку.
Невдовзі ми плануємо пришвидшити терміни доставки (від 5 днів), розширити перелік послуг, зокрема, масштабувати адресну доставку, а також відкрити франчайзингові відділення у великих містах країни», – коментує Вячеслав Климов, співвласник групи компаній NOVA (Нова пошта).