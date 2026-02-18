Нова пошта розпочала партнерство з UPS для доставки з США в Україну

18 февраля 2026, 12:45

Відправити документи чи посилки до 30 кг з США в Україну можна швидко з понад 6000 партнерських пунктів UPS Store, розташованих по всій країні.

Обрати найближчу точку сервісу можна на сайті чи в мобільному застосунку Нової пошти.



Америка стала 17-ою країною за межами України, де запрацювала Нова пошта. Термін доставки в Україну — від 7-ми днів.

Як відправити Новою поштою посилку з США:Зареєструйтесь на сайті і отримайте 15% знижку на доставкуСтворіть міжнародне відправлення онлайн через мобільний застосунок або сайтЗдійсніть оплату зручним для вас способомОтримайте унікальний QR-кодЗапакуйте відправлення і принесіть в UPS StoreПокажіть оператору QR-код і передайте посилку.Важливо зауважити, страхування включено у вартість для посилок до 150 доларів. Для відправлень понад 150 доларів передбачена мінімальна комісія 0,5 %. У випадку форс-мажора, компанія поверне відправнику оціночну вартість відправлення в повному обсязі.Вартість доставки з США в Україну складає:документи та посилки до 1 кг — $25посилки до 2 кг – $30посилки до 5 кг – $50посилки до 10 кг – $80посилки до 20 кг – $150посилки до 30 кг– $200«Ми зробили наступний крок в розвитку присутності на ринку США – розпочали доставку відправлень в Україну у партнерстві з UPS, одним з беззаперечних лідерів логістичного ринку країни. При цьому, як і всі інші продукти Нової пошти, він реалізує стратегію FAST, EASY, SAFE.Це партнерство – стратегічний крок, який дозволяє нам гнучко реагувати на потреби клієнтів, міцніше закріпитися на великому міжнародному ринку та створити основу для подальшого розвитку.Невдовзі ми плануємо пришвидшити терміни доставки (від 5 днів), розширити перелік послуг, зокрема, масштабувати адресну доставку, а також відкрити франчайзингові відділення у великих містах країни», – коментує Вячеслав Климов, співвласник групи компаній NOVA (Нова пошта).