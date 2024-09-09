Нова пошта запустила послугу доставки у поштомати та пункти видачі в Румунії

9 сентября 2024, 18:15

Відтепер доставку документів та посилок з України в Румунію можна замовити не тільки на адресу отримувача чи у відділення Нової пошти, але й у 2000 партнерських поштоматів та пунктів видачі мережі Cargus SHIP & GO.

Відправлення можна оформити як у відділенні Нової пошти, так і онлайн через сайт, мобільний додаток чи бізнес кабінет. Доступна доставка в 180 поштоматів або більше ніж 1700 пунктів видачі Cargus SHIP & GO у будь-якому місті в Румунії.Термін доставки з України в поштомат чи пункт видачі в Румунії — від 5 днів, а з Молдови — від 3 днів. Термін зберігання посилки в поштоматі- 2 доби, а далі вона буде переадресована у найближче відділення Nova Post. У пункті видачі посилка може чекати отримувача 3 дні.Для доставки в поштомат та пункт видачі приймаються посилки з оголошеною вартістю до 1000 RON (8750 грн) та вагою до 15 кг. Максимальний розмір відправлення– 40x37x60 см.Вартість доставки з України в Румунію в пункти видачі і поштомати залишається на рівні тарифу на доставку у відділення Нової пошти в Румунії:документи – 500 грнпосилки до 2 кг – 550 грнпосилки до 10 кг – 850 грнпосилки до 30 кг- 1800 грнТакож у поштомат чи пункт видачі можна оформити і доставку по країні.