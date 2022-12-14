Нова пошта запустила видачу посилок у магазинах MOYO в Києві

14 декабря 2022, 10:15

На касі магазину MOYO клієнти можуть отримати сплачену посилку до 10 кг та вартістю до 5000 грн.

Наразі такі пункти видачі уже доступні в 12 магазинах Києва і планується розширення проєкту по всій мережі MOYO в країні.

«Ми уважно стежимо за змінами клієнтських звичок і актуальних потреб. Сьогодні можливість планувати свій час і зробити кілька справ одночасно стає особливим пріоритетом. Люди хочуть встигати більше між тривогами та блекаутами, а запит на доставку посилок постійно зростає. Тож, ми вирішили створити додаткову зручність для наших клієнтів - і тепер в магазинах MOYO можна і техніку придбати, і посилки з Нової пошти отримати», — коментує Валентин Івакін, директор MOYO.Щоб отримати посилку з пункту видачі в MOYO потрібно:1. При замовленні товару в онлайн-магазинах вказувати номер пункту видачі.2. Завчасно сплатити за доставку у мобільному застосунку Нової пошти.3. Вказати касиру магазину номер вашої посилки.Це перший український техноритейлер, який став партнером Нової пошти і облаштував свої торгові точки для видачі посилок. Окрім того, частина магазинів МОУО вже перейшла на альтернативні джерела живлення, тому отримати посилку Нової пошти в MOYO можна незалежно від графіків електропостачання.