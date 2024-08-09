Глава МЗС України обговорив з МЗС Норвегії розширення ініціативи щодо F-16

9 августа 2024, 8:45

Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Еспеном Бартом Ейде, під час якої, зокрема, йшлося про можливість розширення авіаційної ініціативи.



Сторони також узгодили наступні кроки щодо залучення нових країн до процесу реалізації "формули миру". Окремо Кулеба підкреслив, що цінує зусилля Норвегії "щодо збільшення допомоги Україні, а також її рішення зробити додаткові кроки зі зміцнення нашої енергетичної системи".