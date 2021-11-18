Ariston Group – оновлення імені та розширення бренду

18 ноября 2021, 10:15

Група компаній «Ariston Group» інформує про оновлення імені, розширення глобальної структури та новий пріоритетний напрямок – рішення на базі відновлюваних джерел енергії.

Рік, що минає, видався непростим, однак навіть у непростих умовах жоден світовий бренд не має зупинятися у своєму розвитку, тим більше такий відомий як Ariston. «Еволюція нашої компанії невпинно триває, і позитивні зміни підкреслює оновлене ім’я бренду: з 1.10.2021 року компанія стала іменуватися більш коротко – Ariston Group. Наразі ця назва краще відображає те, якою компанія є реально сьогодні на ринку, і водночас робить наголос на двох ключових елементах сутності бренду», – прокоментував Паоло Мерлоні (Paolo Merloni), очільник Ariston Group. Слід додати, що перша складова назви – «Ariston» – історична, і походить від імені батька-засновника компанії Арістіда Мерлоні (Aristide Merloni), що своєю чергою йде від слова «найкращий» давньогрецькою. І компанія дійсно є однією з найкращих, адже за понад ніж 90 років своєї діяльності техніка Ariston незмінно асоціюється з інноваціями й надійністю. Ім’я «Ariston» ніби підкреслює вірність цій важливій історичній спадщині. Слово ж «Group» (група) – акцентує увагу на значній ролі всіх брендів, які влилися до спільної команди, збагатили асортимент компанії та допомогли розширити її глобальну присутність. Наразі слово «Group», окрім того, вказує на міжнародний статус і водночас підкреслює єдність усіх підрозділів фірми.

Окрема новина – це поповнення у структурі Компанії.

Так, Ariston підписала угоду з Kibbutz Shaar Haamakim про придбання компанії Chromagen. Chromagen – це лідер в галузі виробництва екологічних рішень для підігріву води, які працюють на базі відновлюваних джерел енергії, зокрема енергії сонця. Компанія Chromagen була заснована в 1962 році, і на сьогодні стала провідним постачальником екологічно чистих, безпечних та надійних систем для нагрівання води, опалення та електропостачання, що використовують сонячну енергію. Продукція Chromagen ідеально підходить для використання як в індивідуальних житлових будинках, так і у великих централізованих системах індустріальних підприємств, готелів, лікарень, адміністративних будівель тощо.

На сьогодні у Chromagen працює приблизно 310 фахівців, котрі трудяться під управлінням потужної та досвідченої команди менеджерів, що усі разом у 2020 році змогли реалізувати товарів та послуг на суму біля 100 мільйонів євро – переважно в Ізраїлі, Австралії, а також на півдні Іспанії. До речі, вироби бренду Chromagen представлені і в Україні.

Враховуючи те, як у всьому світі зростає інтерес до екологічних та енергоефективних HPWH-систем (Heat Pump Water Heaters, водонагрівачі з тепловим насосом), крок, що об’єднує Ariston Group і Chromagen – є вельми стратегічно виваженим, адже дозволить приділити ще більше уваги пристроям на базі відновлюваних джерел для підігріву води. Це дасть змогу не лише зайняти більш вагомі позиції на зростаючому ринку, але й відкрити нові бізнес-перспективи.

Ariston Group має намір придбати 100% акцій і прав голосу Chromagen в Ізраїлі та Іспанії, а також 51% в Австралії. В Австралії місцеві міноритарні акціонери, які також є ключовими менеджерами в компанії, – продовжуватимуть володіти 49% Chromagen Australia. Для завершення процесу об’єднання компаніям знадобиться кілька місяців, оскільки існують певні умови щодо фіналізації угоди, зокрема процедура схвалення з боку ізраїльських антимонопольних органів. Однак є упевненість, що завершення всіх об’єднавчих процесів пройде самим найближчим часом, тому вже зараз усі команди Chromagen в Ізраїлі, Австралії, Іспанії та інших країнах можна офіційно привітати з приєднанням до родини Ariston Group.

«Я впевнений, що ви поділяєте мою радість з приводу цієї новини. При нагоді, хочу подякувати команді, яка працювала над цією угодою, і чия наполеглива праця та відданість справі зробили сьогоднішню подію можливою. Це дуже хороше завершення 2021 року, а також гарний почин на 2022 рік – рік, який буде дуже важливим для Ariston щодо закріплення нашої тенденції до зростання», – прокоментував історичну подію у внутрішній комунікації Паоло Мерлоні, очільник Ariston Group.