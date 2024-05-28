28 мая 2024, 10:15

Термін оновлення даних збираються подовжити, – нардеп Ар'єв

Відповідний законопроєкт реєструють. Нова дата оновлення даних для військовозобов'язаних – до 150 днів.

Попередньо, система «Резерв+» виявилася не готовою прийняти такий наплив людей.


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