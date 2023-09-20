Е-реєстр військовозобов'язаних з назвою "Оберіг" вже готовий на 90%

20 сентября 2023, 12:45

Зокрема, у ньому є більшість військовозобов'язаних. У жовтні його планують остаточно доробити.



Нагадаємо, в ВР зареєстровано законопроект, де пропонується зробити реєстр військовозобов'язаних електронним та відкрити для Міноборони доступ до відомостей про всіх військовозобов'язаних громадян України 17-60 років у різних держреєстрах.