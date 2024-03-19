Що таке реєстр "Оберіг" і для чого він потрібен?

19 марта 2024, 8:45

Єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» – інструмент військового обліку громадян.

Він покликаний зменшити кількість помилок внаслідок людського фактору і заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації.

Окрема перевага — запобігання корупції. Завдяки реєстру кожен крок щодо зміни даних відслідковується та підтверджується електронним підписом.Зараз Міноборони разом з партнерами працює над створенням електронного військового облікового документа. Це витяг з реєстру, що свідчитиме про обліковий статус громадянина – де він стоїть на обліку, чи придатний до служби тощо.Єдиний електронний реєстр «Оберіг» модернізували за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджує естонська Академія електронного управління.