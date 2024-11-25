Як працюватиме електронна ВЛК — пояснення Міноборони

25 ноября 2024, 12:15

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко анонсувала впровадження наступного року обміну даними між реєстром "Оберіг" та електронною системою охорони здоров'я (ЕСОЗ).

За її словами, це фактично буде електронною ВЛК.Електронна ВЛК передбачатиме конкретний алгоритм дій:▪️військовозобов'язаний проходитиме щорічний медогляд у своєму закладі охорони здоров'я;▪️результати скринінгу завірятиме своїм цифровим підписом сімейний лікар, а зберігатимуться вони в ЕСОЗ;▪️за відсутності хронічних захворювань та нарікань на самопочуття, у системі з'являється позначка про придатність, у разі скарг чи підозр на наявність патології військовозобов'язаного направлятимуть на додаткові обстеження;▪️разом з позначкою про придатність/непридатність до ВЛК направлятимуться антропометричні дані військовозобов'язаного: зріст, вага, окружність грудної клітини тощо;▪️ВЛК проводить арбітраж отриманих даних з ЕСОЗ.