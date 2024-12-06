6 декабря 2024, 13:15

Направлення на ВЛК з'явиться в "Резерв+" до кінця лютого

Про це в повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Міністерство оборони поступово масштабуватиме цю реформу.

У майбутньому військовозобов’язані зможуть проходити медогляд у будь-якому цивільному закладі на власний вибір.

Процедуру ВЛК буде розділено на два етапи: медичний огляд у цивільних закладах та адміністративну частину, яку здійснюватиме система Міноборони.

Такий підхід зробить процес децентралізованим, автономним, цифровізованим і зручним для військових, а також значно знизить корупційні ризики.


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