Направлення на ВЛК з'явиться в "Резерв+" до кінця лютого

6 декабря 2024, 13:15

Про це в повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Міністерство оборони поступово масштабуватиме цю реформу.

У майбутньому військовозобов’язані зможуть проходити медогляд у будь-якому цивільному закладі на власний вибір.



Процедуру ВЛК буде розділено на два етапи: медичний огляд у цивільних закладах та адміністративну частину, яку здійснюватиме система Міноборони.

Такий підхід зробить процес децентралізованим, автономним, цифровізованим і зручним для військових, а також значно знизить корупційні ризики.