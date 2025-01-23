Відтепер Розширення (Extensions) в Gemini доступні українською

23 января 2025, 8:45

Gemini створено, щоб він став вашим особистим помічником зі штучним інтелектом — інтуїтивно зрозумілим і корисним, з яким можна розмовляти.

Щоб зробити його ще доступнішим і кориснішим, ми робимо Gemini Extensions (Розширення) доступним більшістю мов, включно з українською, що полегшує доступ до інформації та виконання завдань у ваших улюблених службах, програмах і інструментах Google. Крім того, ми робимо Gemini Live доступним більшістю мов (функція вже є доступною українською), дозволяючи вам вести природні розмови різними мовами.



Відтоді як ми інтегрували Розширення безпосередньо в Gemini, люди почали виконувати більше завдань за допомогою програм і служб, якими вони вже користуються, як-от Gmail, Карти та YouTube. Нещодавно ми оголосили, що розширюємо можливості для підключення ще більшої кількості додатків та інструментів, зокрема Google Календар, Tasks, Keep, Utilities і YouTube Music. Тепер ви зможете використовувати ці розширення на всіх мовах, які підтримує Gemini, включно з українською, що значно полегшить виконання завдань.

Ось кілька прикладів того, як ви можете використовувати Розширення Gemini:Попросіть Gemini знайти рецепт лазаньї, надісланий вам в Gmail, і попросіть додати інгредієнти до вашого списку покупок у Keep.Сфотографуйте афішу концерту і запитайте Gemini, чи вільні ви в цей день – і навіть установіть нагадування купити квитки.Запитайте Gemini, коли виходить в кіно ваш фільм по вашому улюбленому коміксу, а потім попросіть його нагадати вам за тиждень до того, щоб купити квитки на нього.Поєднав потрібну вам інформацію з інших інструментів, програм і служб, Gemini може допомогти вам виконувати завдання легше та швидше. Найновіші розширення Gemini вже доступні всіма підтримуваними мовами на Android, а в найближчі тижні поширяться на iOS.Минулого року ми представили Gemini Live, що дозволяє людям вільно та природно спілкуватися з Gemini англійською мовою. А вже в листопаді минулого року Gemini Live заговорив українською. Сьогодні ми розширюємо Gemini Live на ще більше мов. Упродовж наступних кількох днів ви зможете використовувати Gemini Live будь-якою мовою, де доступний застосунок Gemini, щоб більше людей могли спілкуватися, співпрацювати та використовувати розмовний ШІ різними мовами.Ось як легко налаштувати потрібні мови в застосунку Google:На своєму телефоні чи планшеті Android відкрийте застосунок Google і торкніться зображення профілю або ініціалів вгорі.Торкніться Налаштування > Gemini> Мови.Виберіть підтримувану мову.За бажанням ви можете додати другу підтримувану мову. Наразі ви можете встановити та використовувати до двох мов із Gemini Live.

Ви насправді можете розмовляти з Gemini Live. Це як спілкування з другом: ви можете генерувати ідеї, досліджувати нові теми чи навіть готуватися до важливої презентації. Gemini Live може підтримувати ваші розмови, тому ви маєте можливість переривати, змінювати напрямок або глибше занурюватися в певну тему. Ось лише кілька прикладів того, що ви можете робити з Gemini Live:





Попросити пораду: Обговорюйте з Gemini різні теми, наприклад, потенційну роботу, яка найкраще підходить до ваших навичок чи освіти.



Планувати події: Спілкуйтеся з Gemini про організацію вечірки для друзів та родини.



Занурюватися в нові теми та розширювати кругозір: Запитуйте Gemini Live про історичні події, наукові концепції чи навіть правила гри в шахи або маджонг.



Досліджувати місцеві теми та ідеї: Спілкуйтеся з Gemini про теми, специфічні для вашого регіону чи інтересів.



Світ можливостей більшістю мов

Ми віримо, що кожен повинен мати доступ до можливостей ШІ. Розширюючи Gemini Live та Gemini Extensions на більше мов, ми робимо це реальністю, допомагаючи людям у всьому світі отримувати доступ до інформації та відчувати переваги ШІ-асистента.