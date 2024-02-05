Оновлення Bard: доступ до Gemini Pro у всьому світі та створення зображень

5 февраля 2024, 17:45

Відтепер найновіші можливості Bard, включно із Gemini Pro в Bard, стають доступними для ще більшої кількості мов і місць, зокрема в Україні.

Ми також запроваджуємо нову функцію — створення зображень — щоб допомогти втілити більше ваших ідей у життя.

У грудні минулого року ми додали Gemini Pro до Bard англійською мовою, надавши Bard більше можливостей для розуміння, міркування, узагальнення та кодування. Відтепер Gemini Pro у Bard стає доступним більш ніж 40 мовами мовами, зокрема українською, і у понад 230 країнах і територіях, щоб більше людей могли співпрацювати з найшвидшою версією Bard.

Нещодавно організація Large Model Systems, провідний експерт з оцінки мовних моделей і чат-ботів, назвала Bard із Gemini Pro найбільш вподобаним чат-ботом, доступним безкоштовно, зазначивши, що він зробив «приголомшливий стрибок» вперед. А у сліпому оцінюванні нашими сторонніми оцінювачами Bard із Gemini Pro визнано одним із найефективніших чат-ботів, доступних різними мовами, порівняно з провідними безкоштовними та платними альтернативами.



Оскільки ми знаємо, що людям потрібна можливість підтвердити відповіді Bard, ми також розширюємо нашу функцію повторної перевірки на понад 40 мов, зокрема українську. Коли ви натискаєте піктограму “G”, Bard оцінить, чи є у мережі контент, який підтверджує цю відповідь. Якщо її можна оцінити, клацніть виділені фрази, щоб переглянути підтверджувальну або суперечливу інформацію, знайдену Пошуком.



Для додаткового творчого стимулу тепер ви можете безкоштовно створювати зображення у Bard англійською мовою в більшості країн світу. Створення зображень у Bard базується на нашій оновленій моделі Imagen 2, що забезпечує високоякісні фотореалістичні результати. Просто введіть опис — як-от “create an image of a dog riding a surfboard” (“створи зображення собаки, що катається на дошці для серфінгу”) — і Bard створить персоніфіковані різноманітні візуальні елементи, які допоможуть втілити вашу ідею в життя.



Відповідно до наших принципів штучного інтелекту, створення зображень відбувається з урахуванням відповідальності. Наприклад, щоб забезпечити чітке розмежування між візуальними елементами, створеними за допомогою Bard, і оригінальними творами мистецтва людини, Bard використовує SynthID для вбудовування цифрових водяних знаків у пікселі створених зображень.



Наші технічні обмеження та інвестиції в безпеку навчальних даних спрямовані на обмеження насильницького, образливого чи відверто сексуального вмісту. Крім того, ми застосовуємо фільтри для запобігання генерації зображень відомих людей. Ми продовжуватимемо інвестувати в нові технології для покращення безпеки та захисту конфіденційності наших моделей.



Ці оновлення роблять Bard ще більш корисним і глобально доступним ШІ-партнером для всього: від великих творчих проектів до менших повсякденних завдань.