Абетка DLP для фінансової сфери: як побудувати надійний захист

27 ноября 2022, 10:41

Компанія BAKOTECH проводить live demo, на якому експерти поділяться своїм особистим досвідом захисту даних у банках за допомогою DLP, розкажуть про рушійні сили впровадження DLP та про те, як визначити, які дані необхідно захищати, а також продемонструють реальні кейси, з якими до них зверталися замовники.