27 ноября 2022, 10:41

Абетка DLP для фінансової сфери: як побудувати надійний захист

Компанія BAKOTECH проводить live demo, на якому експерти поділяться своїм особистим досвідом захисту даних у банках за допомогою DLP, розкажуть про рушійні сили впровадження DLP та про те, як визначити, які дані необхідно захищати, а також продемонструють реальні кейси, з якими до них зверталися замовники.

💡 Тема: Абетка DLP для фінансової сфери: як побудувати надійний захист
📆 Дата: 06.12, вівторок
⌚️ Час: 11:00 EET

Що обговоримо:

1.       Пошук усієї конфіденційної інформації на кінцевих точках;

2.       Compliance як потреба у придбанні DLP;

3.       Налаштування DLP за рівнем важливості (High, Critical, Medium, Low, Information);

4.       Приклад вдалого документування застосованих політик;

5.       Внутрішні витоки даних. Трасування руху файлу між департаментами;

6.       Вплив інсайдерів та запобігання інцидентам.

Інформація буде корисною для CIO, CISO, CTO, а також фахівців ІБ- та ІТ-відділів у банківській чи фінансовій сфері.

Реєстрація: http://bit.ly/3tXnaeH
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