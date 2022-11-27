Компанія BAKOTECH проводить live demo, на якому експерти поділяться своїм особистим досвідом захисту даних у банках за допомогою DLP, розкажуть про рушійні сили впровадження DLP та про те, як визначити, які дані необхідно захищати, а також продемонструють реальні кейси, з якими до них зверталися замовники.
💡 Тема: Абетка DLP для фінансової сфери: як побудувати надійний захист
📆 Дата: 06.12, вівторок
⌚️ Час: 11:00 EET
Що обговоримо:
1. Пошук усієї конфіденційної інформації на кінцевих точках;
2. Compliance як потреба у придбанні DLP;
3. Налаштування DLP за рівнем важливості (High, Critical, Medium, Low, Information);
4. Приклад вдалого документування застосованих політик;
5. Внутрішні витоки даних. Трасування руху файлу між департаментами;
6. Вплив інсайдерів та запобігання інцидентам.
Інформація буде корисною для CIO, CISO, CTO, а також фахівців ІБ- та ІТ-відділів у банківській чи фінансовій сфері.
Реєстрація: http://bit.ly/3tXnaeH