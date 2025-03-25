AirBaltic хочуть стати першими, хто полетить з країн Балтії до Києва

25 марта 2025, 10:15

«Ми прагнемо стати першою авіакомпанією, яка виконуватиме рейси з країн Балтії до Києва. Наша команда була в Києві, і ми провели переговори з урядом та аеропортом „Бориспіль“ про відкриття маршруту», — заявив гендиректор авіакомпанії Мартін Гаус.

За словами гендиректора авіакомпанії, рейси будуть виконуватися з аеропортів балтійських столиць, тоді як раніше тільки з Риги. Крім того, за його словами, якщо все піде за планом, з відкриттям повітряного простору мандрівники зможуть літати зі столиці Латвії до Львова.