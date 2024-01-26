У 2023 році Нова пошта збільшила мережу до 27 000 точок сервісу

26 января 2024, 13:15

Мережа відділень та поштоматів Нової пошти в Україні за останній рік збільшилась майже на 5000 одиниць, в результаті чого їх загальна кількість склала 27 050.

Протягом минулого року ми відкрили 2242 нових відділення та встановили 1853 нові поштомати. Особливий акцент було зроблено на відкритті PUDO - точок сервісу на території діючого бізнеса партнерів, де можна відправити або отримати вже оплачені посилки вагою до 10 кг. Такі точки можуть розміщуватись в аптеках, магазинах, на АЗС та вже працюють у мережі БРСМ, Moyo, Delvi.Таким чином, на початок 2024 року мережа компанії складається з 11460 відділень та 15590 поштоматів. 60% усіх поштоматів Нової пошти працюють всередині приміщень та житлових комплексів, а 40% становлять вуличні поштомати.Наразі відділення та поштомати Нової пошти працюють у більш ніж 10 000 населених пунктів по всій Україні. У 2023 році ми збільшили покриття мережі на 20%. Найбільш активне зростання мережі відбулось у Чернівецькій, Тернопільській, Вінницькій, Волинській, Рівненській, Кіровоградській та Черкаській областях.У 2023 році розвиток мережі відділень та поштоматів став одним з пріоритетних напрямків для інвестицій. На нього було витрачено 1,1 млрд грн. У планах на цей рік - збільшити цю суму до 1,9 млрд. До кінця року ми плануємо відкрити ще 9000 точок сервісу.