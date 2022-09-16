Нова пошта інвестує 50 млн грн на відновлення відділень у деокупованих містах

16 сентября 2022, 12:45

На звільнених територіях в Харківській області знаходиться 170 відділень Нової пошти у 149 населених пунктах.

Більшість відділень компанії дуже пошкоджені або напівзруйновані. Для їх відновлення Нова пошта вже направила 50 млн гривень.



Компанія планує на цьому тижні відновити роботу 14 відділень, на наступному – ще 15, щоб мешканці могли отримувати гуманітарну допомогу від благодійних фондів, посилки тощо. До кінця місяця ми відкриємо ще 50 точок сервісу у селах на Харківщині.



На деокупованих територіях, де немає можливості швидко відновити роботу стаціонарних відділень через руйнування, компанія відкриває мобільні відділення із своїм модулем Starlink та генератором для мешканців. Аби кожен міг приєднатися безкоштовно до мережі інтернет та підзарядити свої гаджети.



Нагадаємо, що з 12 вересня Нова пошта відновила роботу у місті Чугуєві та Балаклія Харківської області.

