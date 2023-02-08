Укрпошта відновила роботу у понад 97% населених пунктів Миколаївської області

За два місяці Укрпошта майже повністю відновила роботу в деокупованих селах та містах Миколаївської області: через окупацію поштовий оператор не міг надавати послуги в 102 населених пунктах, в 76 з яких станом на початок лютого пошта повернулася.
Наразі на Миколаївщині працюють 116 стаціонарних та 67 пересувних відділень поштового зв’язку. Наприкінці січня поновило роботу стаціонарне відділення в селі Білозірка, що входить до складу Первомайської ОТГ, та селі Котляреве, Шевченківська ОТГ. Ці поштові відділення обслуговують 3929 місцевих мешканців – виплачують пенсії, соціальні допомоги, зокрема від Червоного Хреста, доставляють і приймають посилки. Також у відділеннях можна оформити передплату та придбати товари першої необхідності.
В лютому Укрпошта планує відновити роботу стаціонарних відділень в селах Первомайське та Шевченково, а також запустити додаткові пересувні відділення поштового зв’язку. Таким чином, в лютому повністю завершиться відновлення роботи Укрпошти на Миколаївщині.
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