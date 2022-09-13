Нова пошта відновила роботу у Балаклії

13 сентября 2022, 13:15

Компанія починає активно відновлювати роботу в деокупованих містах Харківської області.Відучора, 12 вересня, запрацювало мобільне відділення Нової пошти на прийом та отримання посилок до 10 кг. Воно знаходиться за адресою: м. Балаклія, вул. Жовтнева, 18 та працюватиме щодня з 11 до 16 години.

Сплатити послуги з доставки на місці можна виключно через мобільний додаток Нової пошти або відправити посилку за рахунок отримувача. Мобільне відділення наразі не приймає готівку.



Тепер мешканці Балаклії зможуть отримувати посилки від близьких і рідних та гуманітарну допомогу. Також вони зможуть замовляти найнеобхідніше в інтернеті – їжу, ліки, речі першої необхідності або ті товари, яких ще немає у місцевих магазинах, а Нова пошта доставить все якнайшвидше.

До кінця цього тижня компанія планує відкрити ще 14 відділень в інших деокупованих містах Харківської області, а до 1 жовтня відновити 80% мережі у звільнених населених пунктах Харківської області.