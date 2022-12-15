15 декабря 2022, 14:15

lifecell продовжує відновлювати покриття в деокупованих областях

Після звільнення ЗСУ населених пунктів lifecell продовжує відновлювати мережеву інфраструктуру в Херсонській, Донецькій й Харківській областях, щоб мешканці деокупованих міст та сіл мали зв’язок.



Команда lifecell робить все можливе, щоб якомога швидше запустити зв'язок для мешканців звільнених сіл та містечок. На Херсонщині у звільнених містах та селах відновлено роботу 33% всього обладнання оператора, яке працювало тут до повномасштабного вторгнення. Завдяки злагодженій роботі ремонтних бригад й військових вдалося відновити зв’язок у Херсоні (18 базових станцій), Антонівці, Нововоронцовці й Гаврилівці, Первомайську, Великій Олександрівці, Високопіллі, Чорнобаївці. В Херсоні по вул. Маяковського, 4, також запрацював магазин lifecell.

