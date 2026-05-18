lifecell TV запустив офлайн-перегляд – фільми доступні без інтернету

18 мая 2026, 16:45

Компанія lifecell продовжує розвивати сервіс lifecell TV, впроваджуючи функції, що відповідають сучасним потребам користувачів.

Відтепер абонентам доступна можливість офлайн-перегляду контенту — фільми та серіали можна завантажити заздалегідь і дивитися без підключення до інтернету.

Нова функція стала важливим доповненням сервісу, що забезпечує користувачам більше автономності та комфорту у повсякденному користуванні. Завдяки офлайн-режиму контент залишається доступним навіть у ситуаціях, коли немає стабільного інтернет-з’єднання чи електроживлення.

Функція буде особливо корисною:

• під час подорожей — у дорозі, за містом або в місцях зі слабким покриттям;

• в умовах можливих відключень електроенергії — завантажений контент можна переглядати без доступу до мережі.

Функціонал уже доступний у мобільному застосунку lifecell TV для смартфонів і планшетів на Android та iOS.

• Для Android завантажити контент можна в картці фільму, натиснувши кнопку «Завантажити» ⤓, а переглянути — у розділі «Завантажене» на головному екрані.

• Для iOS завантаження також доступне в картці фільму через кнопку «Завантажити» ⤓, а перегляд — у розділі «Мій список / Завантажене».

«Ми продовжуємо працювати над тим, щоб lifecell TV відповідав сучасним стандартам ринку та реальним потребам користувачів. Можливість офлайн-перегляду — це ще один крок до того, щоб сервіс залишався надійним супутником наших користувачів за будь-яких обставин», — коментує Анастасія Риженко, керівниця департаменту медіа контенту.

За даними lifecell, близько 83% користувачів lifecell TV активно користуються відео за запитом. Тож нова функція офлайн-перегляду стане особливо зручною саме для тих глядачів, які регулярно дивляться фільми та серіали й хочуть мати доступ до улюбленого контенту незалежно від наявності інтернету.