lifecell TV запустив офлайн-перегляд – фільми доступні без інтернету

Компанія lifecell продовжує розвивати сервіс lifecell TV, впроваджуючи функції, що відповідають сучасним потребам користувачів.
Відтепер абонентам доступна можливість офлайн-перегляду контенту — фільми та серіали можна завантажити заздалегідь і дивитися без підключення до інтернету.
Нова функція стала важливим доповненням сервісу, що забезпечує користувачам більше автономності та комфорту у повсякденному користуванні. Завдяки офлайн-режиму контент залишається доступним навіть у ситуаціях, коли немає стабільного інтернет-з’єднання чи електроживлення.
Функція буде особливо корисною:
• під час подорожей — у дорозі, за містом або в місцях зі слабким покриттям;
• в умовах можливих відключень електроенергії — завантажений контент можна переглядати без доступу до мережі.
Функціонал уже доступний у мобільному застосунку lifecell TV для смартфонів і планшетів на Android та iOS.
• Для Android завантажити контент можна в картці фільму, натиснувши кнопку «Завантажити» ⤓, а переглянути — у розділі «Завантажене» на головному екрані.
• Для iOS завантаження також доступне в картці фільму через кнопку «Завантажити» ⤓, а перегляд — у розділі «Мій список / Завантажене».
«Ми продовжуємо працювати над тим, щоб lifecell TV відповідав сучасним стандартам ринку та реальним потребам користувачів. Можливість офлайн-перегляду — це ще один крок до того, щоб сервіс залишався надійним супутником наших користувачів за будь-яких обставин», — коментує Анастасія Риженко, керівниця департаменту медіа контенту.
За даними lifecell, близько 83% користувачів lifecell TV активно користуються відео за запитом. Тож нова функція офлайн-перегляду стане особливо зручною саме для тих глядачів, які регулярно дивляться фільми та серіали й хочуть мати доступ до улюбленого контенту незалежно від наявності інтернету.