lifecell надійно захищає дані користувачів

В мережі ширяться повідомлення про те, що окупанти можуть прослуховувати телефонні розмови абонентів, читати листування тощо. У зв’язку з цим, lifecell інформує, що конфіденційна інформація абонентів оператора перебуває під надійним захистом.
lifecell використовує шифрування всіх каналів зв’язку від абонента до кінцевого обладнання. Більш того, алгоритми захисту постійно удосконалюються, і lifecell підтримує найновіші версії такого програмного забезпечення.
Мережа lifecell відповідає сучасним світовим та національним стандартам безпеки інформації ISO 9000, а також галузевим стандартам захисту, таким як PCI DSS, SOX ITGC.
Також технічні спеціалісти роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати зв’язок після пошкоджень.