lifecell надійно захищає дані користувачів

1 марта 2022, 14:45

В мережі ширяться повідомлення про те, що окупанти можуть прослуховувати телефонні розмови абонентів, читати листування тощо. У зв’язку з цим, lifecell інформує, що конфіденційна інформація абонентів оператора перебуває під надійним захистом.





lifecell використовує шифрування всіх каналів зв’язку від абонента до кінцевого обладнання. Більш того, алгоритми захисту постійно удосконалюються, і lifecell підтримує найновіші версії такого програмного забезпечення.



Мережа lifecell відповідає сучасним світовим та національним стандартам безпеки інформації ISO 9000, а також галузевим стандартам захисту, таким як PCI DSS, SOX ITGC.



Також технічні спеціалісти роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати зв’язок після пошкоджень.