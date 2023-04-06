lifecell пропонує абонентам користуватися захищеним браузером DefensX

6 апреля 2023, 13:15

lifecell пропонує новий сервіс для своїх абонентів – доступ до веб-браузеру DefensX з підвищеним рівнем кібербезпеки та захисту облікових даних, щоб убезпечити інтернет-користувачів від онлайн-загроз.

Захист персональних даних надзвичайно важливий під час війни, коли щодня в мережі Інтернет з’являються та вдосконалюються схеми викрадення облікових та фінансових даних. Підвищений рівень онлайн-захисту актуальний для усіх, хто використовує мережу Інтернет для роботи та дозвілля, і хотів би захистити конфіденційність, дані та особисту інформацію від збору чи відстеження веб-сайтами, рекламодавцями чи зловмисниками.

Особливість браузеру DefensX, який пропонує використовувати lifecell, у тому, що всі веб-сторінки, на які переходить користувач, відкриваються «у хмарі», тобто віддалено від трафіку пристрою та кінцевої точки зв’язку користувача, що забезпечує надійне блокування фрагментів шкідливого коду та потенційних загроз.

Абоненти lifecell можуть випробувати й інші переваги нового браузеру:

• Блокування реклами. Під час перегляду веб-сторінок рекламні банери на них не відображаються;

• Zero Trust веб-захист. DefensX аналізує веб-сторінку, яку планує відвідати користувач, і якщо вона небезпечна – виводить попереджувальне повідомлення. Якщо інформації про веб-сторінку немає або її недостатньо – браузер попереджує користувача та відкриває її у режимі «лише для читання».

• Zero Trust захист облікових даних. DefensX аналізує категорію та контекст веб-сторінки, яку користувач планує відвідати, та у випадку загрози показує повідомлення про можливість фішингу та попереджає про ризиковість введення персональних даних. Браузер також інформує користувача про загрози фішингу при першому введенні паролів на будь-якій веб-сторінці.

lifecell пропонує отримати доступ до веб-браузеру DefensX для одного або одразу для п’яти пристроїв, залежно від потреб абонента, за такою вартістю:

- DefensX для 1 пристрою – 75 грн / 4 тижні

- DefensX для 5 пристроїв – 150 грн / 4 тижні



Щоб почати користуватися браузером, абонентам lifecell потрібно здійснити наступні кроки:

1. Набрати *995# та активувати послугу DefensX для 1 або 5 пристроїв (також можна надіслати SMS з текстом «1» або «5» на номер 995)

2. Завантажити додаток DefensX - посилання на завантаження надійде в SMS

3. Важливо! Налаштувати DefensX браузером за замовчуванням, щоб усі веб-сторінки відкривалися саме через нього, а не через інші браузери, встановлені на пристрої.

Захищений веб-браузер DefensX розроблений партнером lifecell – компанією Secure Industries, Inc. Продукт був доступний в рамках комплексного корпоративного рішення для В2В-клієнтів партнера. Відтепер lifecell зробив рішення доступним для усіх своїх абонентів, які прагнуть до конфіденційності та захисту своїх персональних даних в мережі Інтернет.