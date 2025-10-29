У мережу злили 16 мільярдів паролів

29 октября 2025, 15:45

Експерти з кібербезпеки підтвердили витік облікових записів із логінами та паролям з акаунтів користувачів Apple, Google, Facebook та інших популярних сервісів.

Йдеться не про застарілі бази, а про актуальні дані, які можуть вже зараз використовувати хакери.Але є нюанси: про що насправді мова й де перевірити, чи не зламано вашу поштуУ Forbes вийшла стаття, в якій підтверджується витік 184 162 718 паролів та логінів, що стосуються користувачів Gmail, Apple, Facebook та Instagram. Та цей витік стався ще на початку цього року й нового не було.Експерти нарешті проаналізували дані витоку й виявили, що 92% насправді не є новими. Проте крадіжка даних цього року додала 8% нових і свіжих даних, або понад 14 мільйонів облікових даних.