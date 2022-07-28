Що таке двофакторна автентифікація, і як вона працює?

28 июля 2022, 9:45

Двофакторна автентифікація – один із найдієвіших способів захисту облікових записів: електронної пошти, месенджерів, акаунтів у соцмережах та інших.

При вході у свої облікові записи більшість людей використовують лише один спосіб підтвердження особи. Зазвичай це – введення логіна і пароля. Проте це недостатньо надійно, особливо якщо як пароль ви використовуєте просте слово чи комбінацію, які хакерам легко зламати. Двофакторна автентифікація – це використання одразу двох різних способів підтвердження. Вона дає можливість значно підсилити рівень вашого захисту та убезпечити персональні дані від кіберзловмисників. Якщо хтось намагатиметься увійти до вашого акаунту з незнайомого пристрою – наштовхнеться на додаткову перепону, а ви отримаєте сповіщення про таку спробу входу.Додатковим фактором для перевірки може бути підтвердження:▪️ через код, надісланий у смс;▪️ через дзвінок на мобільний;▪️ через лист на e-mail;▪️ через надсилання сповіщення – така можливість, наприклад, є для акаунтів Google;▪️ через код, згенерований за допомогою спеціальних мобільних додатків (наприклад, Google Authenticator, Microsoft Authentificator чи інші) тощо.