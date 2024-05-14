Хакерські атаки та як від них захиститися: рекомендації кіберполіції

14 мая 2024, 9:45

Хакери, наряду з шахраями, є однією з небезпек сучасного інтернету. Тому для безпечного користування мережею корисно бути обізнаними щодо основних методів кібератак і способів захисту від них.

Нерідко зловмисники використовують "брутфорс" - метод зламу акаунтів, при якому спеціальна програма здійснює систематичний перебір усіх можливих комбінацій логінів та паролів для пошуку правильного.Для захисту слід встановлювати унікальні складні паролі. Також потрібно вмикати двофакторну автентифікацію, де це є технічно можливим.Для організацій та установ можуть становити загрозу атаки DDos - тип хакерського нападу, при якому велика кількість запитів одночасно надсилається до цільового сервера, призводячи до перевантаження та відмови в обслуговуванні. Метою таких атак є припинення нормального функціонування сайтів, застосунків та інших ресурсів.Окрім цього, внаслідок зараження комп’ютерним вірусом ваш комп’ютер, смарт-телевізор і навіть автомобіль, можуть стати частиною ботнет-мережі зловмисників. Такі пристрої без відома власників можуть сприяти DDoS-атаці. Щоб запобігти цьому, своєчасно оновлюйте всі пристрої та програмне забезпечення, використовуйте антивірусні програми.