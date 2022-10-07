Як перевірити, чи надійний пароль встановлено, та чи не був він зламаний?

7 октября 2022, 11:45

Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.

Надійний пароль – один з основних способів захисту для будь-якого акаунту. Тож найважливіше правило, якого слід дотримуватися: що він складніший, то краще.Безліч людей нехтують власною безпекою та встановлюють прості паролі, які хакери без зусиль можуть зламати менше ніж за секунду. Для прикладу, у рейтинг найуживаніших паролів, які щорічно складає компанія Nord Security, постійно потрапляють такі комбінації як 123456, qwerty, password, фрази на кшталт iloveyou або власні імена.